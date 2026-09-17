Ministério do Interior dos Emirados prende líder de quadrilha internacional procurado pela Suécia

ABU DHABI, 17 de setembro de 2026 (WAM) — O Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos anunciou a prisão, em uma operação conjunta com as autoridades suecas, de um cidadão sueco apontado como líder de uma quadrilha internacional.

O suspeito havia fugido da Suécia e era procurado por meio de um alerta vermelho da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), sob suspeita de envolvimento em crimes de lavagem de dinheiro. A prisão ocorreu simultaneamente à detenção, pelas autoridades suecas, de seis integrantes da quadrilha na Suécia.

Segundo o ministério, as investigações mostraram que a rede movimentou cerca de 70 milhões de coroas suecas, equivalentes a 26,5 milhões de dirhams (cerca de US$ 7,2 milhões), em um período de dez meses. O grupo teria movimentado em espécie recursos provenientes de atividades criminosas e os repassado a outras organizações criminosas, além de usar criptomoedas para transferir esses valores.

O rastreamento de transações com criptomoedas e a análise de provas digitais também permitiram identificar vínculos financeiros com outras atividades criminosas, entre elas crime organizado e assassinatos por encomenda.

A operação foi resultado da coordenação direta e da troca de informações de inteligência entre as autoridades dos Emirados e da Suécia.

Buscas, investigações e monitoramento levaram à localização e à prisão do líder da quadrilha nos Emirados Árabes Unidos, ao mesmo tempo em que seis integrantes da rede eram detidos na Suécia. Foram iniciados os procedimentos legais contra os suspeitos.

Abdulaziz Al Ahmad, diretor-geral da Polícia Criminal Federal do Ministério do Interior, afirmou que a operação demonstra a eficácia da cooperação na área de segurança entre Emirados e Suécia e a importância da troca de informações e experiências para perseguir redes criminosas internacionais e rastrear suas atividades e fluxos financeiros.

“Os Emirados Árabes Unidos reafirmam seu firme compromisso de perseguir pessoas procuradas pela Justiça e combater o crime organizado transnacional. Em cooperação com seus parceiros internacionais, o país continuará rastreando redes criminosas, interrompendo suas fontes de financiamento e adotando medidas legais contra qualquer pessoa que tente usar seu território para atividades criminosas”, afirmou.

Anders Wiberg, comissário de polícia e chefe da Divisão Internacional da Autoridade Policial Sueca, elogiou o trabalho conjunto com os Emirados. “A cooperação estreita e eficaz com os Emirados Árabes Unidos foi um fator fundamental para o resultado bem-sucedido deste caso, e expressamos nossa sincera gratidão às autoridades dos Emirados pela valiosa cooperação e pelo apoio”, disse.