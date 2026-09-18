Presidente dos Emirados concede Ordem Zayed II de Primeira Classe ao embaixador da Santa Sé

ABU DHABI, 18 de setembro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, concedeu a Ordem Zayed II de Primeira Classe ao arcebispo Christophe Z. El-Kassis, embaixador da Santa Sé, ao término de sua missão no país.

A condecoração foi entregue por Khalifa Shaheen Al Marar, ministro de Estado, durante um encontro no escritório do Ministério das Relações Exteriores em Dubai. Al Marar destacou a atuação de El-Kassis e seus esforços na promoção da tolerância e da fraternidade humana.

El-Kassis agradeceu ao presidente emirandense pela homenagem. Ressaltou também o papel dos Emirados Árabes Unidos na promoção da tolerância, da convivência e do respeito mútuo.