Presidente dos Emirados concede Ordem Zayed II de Primeira Classe ao embaixador da Santa Sé

Presidente dos Emirados concede Ordem Zayed II de Primeira Classe ao embaixador da Santa Sé

ABU DHABI, 18 de setembro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, concedeu a Ordem Zayed II de Primeira Classe ao arcebispo Christophe Z. El-Kassis, embaixador da Santa Sé, ao término de sua missão no país.

A condecoração foi entregue por Khalifa Shaheen Al Marar, ministro de Estado, durante um encontro no escritório do Ministério das Relações Exteriores em Dubai. Al Marar destacou a atuação de El-Kassis e seus esforços na promoção da tolerância e da fraternidade humana.

El-Kassis agradeceu ao presidente emirandense pela homenagem. Ressaltou também o papel dos Emirados Árabes Unidos na promoção da tolerância, da convivência e do respeito mútuo.