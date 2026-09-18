Presidente dos Emirados recebe delegação da Ethara após prêmio da Fórmula 1

ABU DHABI, 18 de setembro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma delegação da Ethara, organizadora do Grande Prêmio de Fórmula 1 Etihad Airways de Abu Dhabi, após a empresa conquistar o prêmio de Promotor do Ano da F1 de 2025.

Mohamed bin Zayed parabenizou a delegação e destacou a importância das empresas emiradenses para consolidar a posição do país como um dos principais destinos mundiais para grandes eventos.

O presidente também elogiou os profissionais emiradenses que atuam no setor e sua contribuição para ampliar a competitividade da indústria em nível internacional. Segundo ele, o segmento de eventos é um dos pilares importantes do desenvolvimento dos Emirados Árabes Unidos.

A delegação da Ethara agradeceu o apoio do presidente ao setor de eventos e o incentivo aos profissionais emiradenses, que têm contribuído para seu crescimento e projeção internacional.

Especializada na gestão de eventos, entretenimento e espaços, a Ethara teve papel importante no crescimento e no desenvolvimento do Grande Prêmio de Abu Dhabi e dos eventos associados à competição.

O encontro contou com a presença do xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi; do xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos de Desenvolvimento e dos Mártires; do xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; do xeique Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; além de outros xeiques e autoridades.