Presidente dos Emirados e primeiro-ministro da Índia discutem relações bilaterais e situação regional

ABU DHABI, 18 de setembro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone nesta sexta-feira (18) com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, sobre formas de aprofundar as relações bilaterais no âmbito da Parceria Estratégica Abrangente e do Acordo de Parceria Econômica Abrangente entre os dois países.

Mohamed bin Zayed também felicitou Modi pelo aniversário e desejou ao primeiro-ministro saúde e sucesso na promoção do desenvolvimento da Índia e na realização das aspirações de sua população.

Modi agradeceu as felicitações. Reiterou também o compromisso de continuar trabalhando com o presidente dos Emirados para fortalecer as relações bilaterais em benefício dos dois países.

Os dois líderes ainda trataram de questões de interesse comum, com destaque para os esforços destinados a reforçar a segurança e a estabilidade na região.