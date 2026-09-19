Guggenheim Abu Dhabi abre venda de ingressos antes da inauguração em 11 de dezembro

ABU DHABI, 19 de setembro de 2026 (WAM) — O Guggenheim Abu Dhabi iniciou a venda de ingressos para a abertura ao público em 11 de dezembro de 2026. As entradas já estão disponíveis no site oficial do museu.

O ingresso custa 70 dirhams. Menores de 18 anos, estudantes nos Emirados Árabes Unidos e cidadãos e residentes com 60 anos ou mais terão entrada gratuita. Outros grupos elegíveis também contarão com tarifas reduzidas.

Por meio de seu acervo, obras encomendadas, exposições e programas públicos, o Guggenheim Abu Dhabi apresentará novas perspectivas sobre a arte moderna e contemporânea e diferentes formas de aproximar o público da produção artística atual.

Projetado por Frank Gehry, vencedor do Prêmio Pritzker de Arquitetura, o museu terá a própria arquitetura como parte da experiência dos visitantes. Localizado no Distrito Cultural de Saadiyat, o museu conta com 28 galerias internas conectadas por um átrio central, além de amplos espaços de exposição ao ar livre cercados por dez estruturas cônicas esculturais.