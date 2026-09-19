Guggenheim Abu Dhabi abre venda de ingressos antes da inauguração em 11 de dezembro

Guggenheim Abu Dhabi abre venda de ingressos antes da inauguração em 11 de dezembro

ABU DHABI, 19 de setembro de 2026 (WAM) — O Guggenheim Abu Dhabi iniciou a venda de ingressos para a abertura ao público em 11 de dezembro de 2026. As entradas já estão disponíveis no site oficial do museu.

O ingresso custa 70 dirhams. Menores de 18 anos, estudantes nos Emirados Árabes Unidos e cidadãos e residentes com 60 anos ou mais terão entrada gratuita. Outros grupos elegíveis também contarão com tarifas reduzidas.

Por meio de seu acervo, obras encomendadas, exposições e programas públicos, o Guggenheim Abu Dhabi apresentará novas perspectivas sobre a arte moderna e contemporânea e diferentes formas de aproximar o público da produção artística atual.

Projetado por Frank Gehry, vencedor do Prêmio Pritzker de Arquitetura, o museu terá a própria arquitetura como parte da experiência dos visitantes. Localizado no Distrito Cultural de Saadiyat, o museu conta com 28 galerias internas conectadas por um átrio central, além de amplos espaços de exposição ao ar livre cercados por dez estruturas cônicas esculturais.