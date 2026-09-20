Emirados mantêm esforços humanitários e enviam ajuda à Colômbia

ABU DHABI, 20 de setembro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos, em cooperação com o Paraguai, enviaram ajuda humanitária às comunidades afetadas e aos sobreviventes do terremoto que atingiu a Colômbia, deixando mortos e feridos, além de causar danos materiais significativos.

A assistência segue as diretrizes do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e faz parte dos US$ 10 milhões em ajuda humanitária anunciados pelo país, por meio da Agência de Ajuda dos Emirados Árabes Unidos, para apoiar as vítimas do terremoto.

A iniciativa utiliza a capacidade produtiva do Paraguai e as redes logísticas da região para adquirir diretamente no mercado paraguaio suprimentos essenciais e transportá-los à Colômbia. O modelo permite acelerar a chegada da ajuda às áreas mais afetadas e, ao mesmo tempo, apoiar fornecedores locais, especialmente pequenas e médias empresas.

Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministra de Estado para Cooperação Internacional, disse que a iniciativa demonstra a solidariedade dos Emirados com a Colômbia e sua população e reforça o compromisso do país de direcionar a assistência de acordo com as prioridades e necessidades das comunidades afetadas.

Al Hashimy também agradeceu ao Paraguai pela cooperação no fornecimento e transporte dos suprimentos humanitários e destacou a importância da coordenação regional para responder a necessidades humanitárias urgentes.

O ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Rubén Ramírez Lezcano, afirmou que o governo paraguaio valoriza esse esforços humanitários conjuntos e elogiou a solidariedade dos Emirados e sua contribuição para apoiar a população afetada.