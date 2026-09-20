Emirados Árabes Unidos enviam ajuda humanitária à Colômbia após terremoto

ABU DHABI, 20 de setembro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos e a Colômbia anunciaram neste domingo (20) a chegada ao país de ajuda humanitária enviada pelos Emirados em resposta ao terremoto que atingiu o território colombiano em 10 de agosto. O envio faz parte dos US$ 10 milhões em assistência humanitária emergencial anunciados pelo presidente emiradense, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, nos dias seguintes ao desastre.

A remessa inclui alimentos, produtos de higiene e materiais de limpeza selecionados de acordo com as necessidades identificadas pelas autoridades colombianas entre as comunidades afetadas. Os itens foram adquiridos pelos Emirados no Paraguai.

Tareq Al Ameri, presidente da Agência de Ajuda dos Emirados Árabes Unidos, disse que a chegada da remessa representa um passo importante para o cumprimento do compromisso humanitário de US$ 10 milhões assumido pelo país.

Al Ameri reiterou a solidariedade dos Emirados à Colômbia durante os esforços de recuperação e estabilização e ressaltou o compromisso do país de continuar apoiando os colombianos à medida que as necessidades avancem da assistência emergencial para as etapas de reabilitação e reconstrução. A coordenação com as autoridades colombianas será mantida para garantir que a ajuda chegue às comunidades que mais necessitam.

O ministro das Relações Exteriores da Colômbia, Omar Bula, agradeceu o apoio e destacou a relação entre os dois países. “A chegada desta ajuda humanitária é uma demonstração concreta da forte amizade e da estreita cooperação que unem a Colômbia e os Emirados Árabes Unidos. Em nome do governo da Colômbia, expressamos nossa sincera gratidão por este gesto de solidariedade com as comunidades afetadas pelo terremoto”, declarou.

Os dois governos consideram a remessa uma etapa do cumprimento do compromisso anunciado após o terremoto e um exemplo de como os recursos destinados à ajuda humanitária podem ser articulados com as capacidades produtivas e logísticas da região para que a assistência chegue às comunidades afetadas de forma mais rápida e eficiente.