Petróleo sobe, e Brent supera US$ 104 por barril

SINGAPURA, 21 de setembro de 2026 (WAM) — Os preços do petróleo subiram nesta segunda-feira (21), com os contratos futuros do Brent avançando 81 centavos de dólar, ou 0,78%, para US$ 104,68 o barril, às 22h02 GMT.

Os contratos futuros do petróleo West Texas Intermediate (WTI), referência nos Estados Unidos, subiram 76 centavos de dólar, ou 0,76%, para US$ 101,06 o barril.

O petróleo permanece acima de US$ 100 o barril em meio às preocupações com a oferta global. Recentes interrupções em importantes infraestruturas de energia e rotas marítimas no Oriente Médio aumentaram a incerteza no mercado.