Líderes dos Emirados Árabes Unidos felicitam presidente da Armênia pelo Dia da Independência

Líderes dos Emirados Árabes Unidos felicitam presidente da Armênia pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 21 de setembro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de felicitações ao presidente da Armênia, Vahagn Khachaturyan, pelo Dia da Independência do país.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, também enviaram mensagens semelhantes ao presidente da Armênia e ao primeiro-ministro, Nikol Pashinyan.