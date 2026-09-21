Ministro das Relações Exteriores dos Emirados lidera delegação do país à 81ª Assembleia Geral da ONU

NOVA YORK, 21 de setembro de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, liderará a delegação do país na 81ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, entre 22 e 28 de setembro.

Durante a Semana de Alto Nível, a delegação emiradense fará reuniões com Estados-membros, autoridades da ONU e parceiros internacionais para buscar soluções para desafios globais, reforçar a paz e a segurança internacionais e fortalecer um sistema multilateral mais preparado para responder de forma eficaz.

Após quase sete meses de conflito regional, a participação dos Emirados na Assembleia Geral reflete o compromisso do país com a diplomacia, a defesa de seus princípios e a manutenção de canais abertos de comunicação.

Em meio ao aumento das tensões geopolíticas e dos desafios na região, os Emirados buscam consolidar sua posição como parceiro na promoção da segurança e da estabilidade, mantendo o diálogo e a redução das tensões como prioridades. O país também preserva sua autonomia estratégica, definida como a capacidade de manter o crescimento da economia, garantir a segurança da população e orientar suas decisões pelo interesse nacional.

Em um momento em que a comunidade internacional busca recuperar a confiança nas instituições multilaterais, os Emirados chegam a Nova York com uma atuação voltada à promoção da paz por meio da diplomacia, da ação humanitária e do diálogo como caminho para uma estabilidade duradoura.

As prioridades do país para a 81ª Assembleia Geral se concentram em três eixos: avançar na resolução de conflitos, fortalecer a estabilidade global e promover os valores da tolerância e da coexistência pacífica; apoiar reformas na ONU para torná-la mais eficiente e eficaz, inclusive por meio do uso responsável da inteligência artificial; e impulsionar a ação climática e soluções sustentáveis para a água.

Abdullah bin Zayed reiterou o apoio dos Emirados à Iniciativa ONU80 e aos esforços para construir uma organização mais eficiente, eficaz e capaz de responder às demandas de suas principais atribuições.

“Em um momento em que nossa região e o mundo enfrentam desafios sem precedentes à paz, à segurança e à estabilidade, os Emirados acreditam que o diálogo, o respeito ao direito internacional e uma cooperação multilateral eficaz são mais importantes do que nunca. A 81ª Assembleia Geral oferece uma oportunidade para restabelecer a confiança no papel do direito internacional dentro do sistema das Nações Unidas, defender os princípios da Carta da ONU e avançar em soluções práticas que promovam a paz, a segurança e o desenvolvimento sustentável”, disse.

Durante a semana, a delegação participará de reuniões multilaterais e bilaterais sobre temas como paz e segurança internacionais, reforma da ONU, governança da inteligência artificial, ação climática, desenvolvimento sustentável e os preparativos para a Conferência das Nações Unidas sobre a Água de 2026.

O encontro, que terá os Emirados Árabes Unidos e o Senegal como anfitriões, será realizado de 8 a 10 de dezembro em Abu Dhabi.

O embaixador Mohamed Abushahab, representante permanente dos Emirados na ONU, afirmou que a 81ª Assembleia Geral ocorre em um momento decisivo para o multilateralismo. “Os acontecimentos recentes reforçaram a urgência dos esforços diplomáticos, do diálogo e da ação coletiva. Os Emirados participarão desta sessão com uma visão baseada na promoção de soluções práticas que fortaleçam o diálogo, a paz e a estabilidade”, afirmou.

Abushahab ressaltou ainda a necessidade de uma ONU mais capaz de responder aos desafios atuais e afirmou que os Emirados continuarão trabalhando com seus parceiros para transformar o diálogo em ações concretas, apoiando a resolução de conflitos, o fortalecimento do sistema das Nações Unidas, o uso responsável da inteligência artificial e os avanços nas áreas de clima e segurança hídrica.

A participação dos Emirados na Semana de Alto Nível parte do princípio de que o enfrentamento dos desafios globais é uma responsabilidade compartilhada e de que uma estabilidade sustentável depende de uma cooperação multilateral eficaz, baseada em regras acordadas e na disposição conjunta para agir.

A delegação dos Emirados inclui Anwar Gargash, assessor diplomático do presidente dos Emirados Árabes Unidos; Abdulrahman bin Mohamed Al Owais, ministro de Assuntos do Conselho Nacional Federal; Reem Al Hashimy, ministra de Estado para Cooperação Internacional; Sultan Al Jaber, ministro da Indústria e Tecnologia Avançada e enviado especial dos Emirados para Mudanças Climáticas; Thani Al Zeyoudi, ministro do Comércio Exterior; Ahmed Ali Al Sayegh, ministro da Saúde e Prevenção; Amna Al Dahak, ministra das Mudanças Climáticas e Meio Ambiente; Omar Al Olama, ministro de Estado para Inteligência Artificial; o xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado; Khalifa Shaheen Al Marar, ministro de Estado; Lana Nusseibeh, ministra de Estado; e Saeed Al Hajeri, ministro de Estado.