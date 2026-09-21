Emirados Árabes Unidos entregam nove caminhões-pipa para ampliar abastecimento de água em Gaza

GAZA, 21 de setembro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos entregaram, por meio da Operação “Chivalrous Knight 3”, nove caminhões-pipa destinados ao transporte de água potável à Companhia de Água dos Municípios Costeiros, na Faixa de Gaza.

Os veículos serão usados para ampliar a distribuição de água a moradores e deslocados em diferentes áreas do território e ajudar os municípios a atender ao aumento da demanda.

A Dar Al Ber Society e a Fujairah Charity Association contribuíram para o fornecimento dos caminhões como parte das ações humanitárias voltadas à população de Gaza e ao apoio aos serviços locais de abastecimento.

A entrega ocorreu durante uma coletiva de imprensa que reuniu representantes de organizações locais e internacionais, chefes locais, líderes comunitários, prefeitos e veículos de comunicação.

O diretor do Departamento de Projetos do Comitê de Apoio da Operação “Chivalrous Knight 3”, Mahmoud Hassanein, disse que os Emirados continuam apoiando diferentes setores em Gaza diante da crise de abastecimento de água.

Os novos caminhões, segundo Hassanein, integram os programas de assistência voltados ao fornecimento de água potável e ao reforço da capacidade das autoridades locais de atender às necessidades da população.

O vice-diretor-geral da Companhia de Água dos Municípios Costeiros, Omar Shatat, destacou a contribuição da operação e dos Emirados para os serviços de água e saneamento e para a redução das dificuldades enfrentadas pelos municípios.

Entre os projetos realizados nos últimos anos está uma adutora que atende 700 mil deslocados. As iniciativas ajudaram a reduzir a escassez de água e a ampliar o abastecimento em diferentes áreas da Faixa de Gaza.

Desde outubro de 2023, a Operação “Chivalrous Knight 3” já forneceu 50 caminhões-pipa para reforçar o abastecimento de água em Gaza. A iniciativa faz parte do apoio dos Emirados Árabes Unidos para reduzir a escassez e ampliar a capacidade das autoridades locais de distribuir água em diferentes áreas do território.

Os Emirados também fornecem equipamentos e insumos para os serviços de água e saneamento na Faixa de Gaza, contribuindo para ampliar o atendimento a moradores e deslocados e suprir suas necessidades básicas.