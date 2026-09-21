Emirados Árabes Unidos destacam importância de cadeias de suprimentos, comércio e energia para paz e segurança

NOVA YORK, 21 de setembro de 2026 (WAM) — O ministro de Estado dos Emirados Árabes Unidos, Khalifa bin Shaheen Al Marar, destacou a necessidade de proteger as cadeias de suprimentos e os fluxos comerciais e de energia como forma de promover a paz e a segurança internacionais.

Al Marar fez as declarações durante uma reunião em formato Arria, em 17 de setembro sob o tema “Mares seguros, segurança compartilhada: protegendo a liberdade de navegação em um ambiente de segurança em transformação”.

O encontro foi presidido pelo ministro das Relações Exteriores do Bahrein, Abdullatif Rashid Al Zayani, antes do Debate Geral da 81ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas.

“Os acontecimentos recentes demonstraram que qualquer ameaça a esses fluxos afeta a segurança alimentar e a disponibilidade de fertilizantes essenciais para a agricultura, além de provocar graves consequências para a economia global”, disse Al Marar.

O ministro chamou atenção especialmente para os impactos no Sul Global. Segundo estimativa do Programa Mundial de Alimentos, interrupções prolongadas podem levar até 45 milhões de pessoas a uma situação de insegurança alimentar aguda.

Al Marar também ressaltou a importância do direito internacional, do direito do mar e da soberania dos Estados. Para ele, a falta de segurança nas cadeias de comércio e de abastecimento de energia pode “enfraquecer as regras e os princípios que sustentam o direito internacional e as normas estabelecidas que regem as relações entre os Estados”.

Ao final, o ministro reiterou o apoio dos Emirados aos esforços para reduzir as tensões, conter a escalada de conflitos e promover a estabilidade em benefício das populações da região.