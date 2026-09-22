Equipe dos Emirados termina em primeiro no Campeonato Árabe de Vela da classe Optimist

JIDÁ, 22 de setembro de 2026 (WAM) — A equipe de vela dos Emirados Árabes Unidos terminou em primeiro lugar na classificação geral do Campeonato Árabe de Vela da classe Optimist 2026, disputado no Centro de Vela de Jidá, na costa sul de Abhur, na Arábia Saudita.

A competição terminou na segunda-feira (21) e reuniu 51 velejadores de 13 países árabes. Os Emirados conquistaram três medalhas de ouro e duas de prata.

O presidente da Federação de Vela e Remo dos Emirados Árabes Unidos, xeique Ahmed bin Hamdan bin Mohammed Al Nahyan, parabenizou os atletas e as equipes técnica e administrativa pelo desempenho.

Ahmed bin Hamdan também destacou o trabalho do Ministério do Esporte e do Comitê dos Emirados para o Desenvolvimento de Talentos Esportivos no apoio aos atletas e no desenvolvimento de suas capacidades.