Chanceler dos Emirados se reúne com ministros e autoridades à margem da Assembleia Geral da ONU

NOVA YORK, 22 de setembro de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se em Nova York com chanceleres e outras autoridades que participam da 81ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas.

Abdullah bin Zayed reuniu-se separadamente com Cho Hyun, ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul; Juraj Blanár, ministro das Relações Exteriores e Europeias da Eslováquia; Constantinos Kombos, ministro das Relações Exteriores do Chipre; Gustav Aitaro, ministro de Estado das Relações Exteriores de Palau; Manuel Tovar Rivera, ministro das Relações Exteriores e Culto da Costa Rica; e Glauk Konjufca, primeiro vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores e da Diáspora do Kosovo.

Também se encontrou com Anita Anand, ministra das Relações Exteriores do Canadá; Carlos Espá, ministro das Relações Exteriores do Peru; Francisco Pérez Mackenna, ministro das Relações Exteriores do Chile; Héctor Francisco Huanca Gutiérrez, ministro das Relações Exteriores da Bolívia; e Paulo Rangel, ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros de Portugal.

As conversas trataram de formas de ampliar a cooperação bilateral e as parcerias em áreas como economia, comércio, investimentos, cultura, educação e saúde, além de tecnologia avançada, inteligência artificial, segurança alimentar, energia renovável e ação climática.

Também estiveram em pauta temas da agenda da Assembleia Geral da ONU, especialmente o fortalecimento da ação multilateral, os esforços pela paz e pela segurança internacionais e a cooperação no enfrentamento de desafios globais.

Abdullah bin Zayed destacou o compromisso dos Emirados em ampliar parcerias com países amigos, baseadas na confiança, no respeito mútuo e em interesses comuns, e voltadas ao desenvolvimento sustentável, à prosperidade econômica, à segurança, à estabilidade e à paz.

Os ministros discutiram ainda os preparativos para a Conferência das Nações Unidas sobre a Água de 2026, que será realizada de 8 a 10 de dezembro e terá os Emirados Árabes Unidos e o Senegal como coanfitriões, além de acontecimentos regionais e internacionais e outros temas de interesse comum.

Abdullah bin Zayed também se reuniu com a senadora dos Estados Unidos Jeanne Shaheen. A conversa se concentrou em temas de interesse comum relacionados à relação estratégica entre os Emirados e os Estados Unidos, além dos acontecimentos regionais e internacionais e da situação na região.

As reuniões contaram com a presença da ministra de Estado para Cooperação Internacional, Reem bint Ebrahim Al Hashimy; do ministro da Indústria e Tecnologia Avançada e enviado especial dos Emirados para Mudanças Climáticas, Sultan bin Ahmed Al Jaber; da ministra de Estado Lana Nusseibeh; do ministro de Estado Saeed Al Hajeri; do embaixador dos Emirados nos Estados Unidos, Yousef Al Otaiba; do ministro adjunto das Relações Exteriores para Ciência e Tecnologia Avançadas, Omran Sharaf; do chefe do Conselho de Cibersegurança dos Emirados, Mohamed Al Kuwaiti; e do representante permanente dos Emirados nas Nações Unidas, embaixador Mohamed Abushahab.