Líderes dos Emirados felicitam chefe de Estado do Mali pelo Dia da Independência

Líderes dos Emirados felicitam chefe de Estado do Mali pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 22 de setembro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de felicitações ao general de Exército Assimi Goïta, presidente de Transição e chefe de Estado do Mali, pelo Dia da Independência do país.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, também enviaram mensagens de felicitações a Assimi Goïta e ao primeiro-ministro, major-general Abdoulaye Maïga.