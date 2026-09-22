Emirados Árabes Unidos se unem à Arábia Saudita nas comemorações do 96º Dia Nacional

ABU DHABI, 22 de setembro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos se unem nesta quarta-feira (23) à Arábia Saudita nas comemorações do 96º Dia Nacional do país, em uma demonstração dos fortes laços entre as duas nações.

As relações entre Emirados e Arábia Saudita são um dos pilares da unidade do Golfo, além de contribuírem para a atuação conjunta dos países árabes e para a estabilidade e a prosperidade da região.

Os vínculos entre os dois países também impulsionam a cooperação econômica. O comércio exterior não petrolífero dos Emirados com a Arábia Saudita alcançou 107,1 bilhões de dirhams (US$ 29,2 bilhões) no primeiro semestre de 2026, alta de 17,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em 2025, o comércio bilateral não petrolífero somou cerca de 206,1 bilhões de dirhams (US$ 56,1 bilhões).

A Arábia Saudita registrou em 2026 avanços nas áreas de desenvolvimento, economia e cultura, em meio à aceleração das reformas previstas na Visão 2030 e ao fortalecimento da presença regional e internacional do país.

Relatórios recentes indicam que as atividades não petrolíferas já respondem por mais de 50% do Produto Interno Bruto (PIB) saudita, refletindo a ampliação da base econômica e o avanço do processo de diversificação.

O país também continua ampliando sua presença como destino turístico e sede de conferências e eventos internacionais. Em 2025, recebeu 123 milhões de turistas.

O setor de saúde registrou avanços desde o lançamento da Visão 2030, tanto na cobertura quanto na qualidade dos serviços. A educação também apresentou progresso nos níveis nacional e internacional, contribuindo para melhorar a posição do país em rankings globais do setor.