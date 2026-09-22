Governante de Ras Al Khaimah recebe cônsul-geral da Índia em Dubai e nos emirados do norte

RAS AL KHAIMAH, 22 de setembro de 2026 (WAM) — O governante de Ras Al Khaimah e membro do Conselho Supremo, xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, recebeu nesta terça-feira (22) o cônsul-geral da Índia em Dubai e nos emirados do norte, Emmadi Vishnu Vardhan Reddy, em seu palácio na cidade de Saqr bin Mohammed.

Reddy fez a visita após assumir suas novas funções como cônsul-geral.

Saud bin Saqr deu as boas-vindas ao diplomata e desejou sucesso no exercício do cargo, visando ampliar a cooperação entre os Emirados Árabes Unidos e a Índia em diferentes áreas.