Presidente dos Emirados e governantes prestam condolências a Mohammed bin Rashid pela morte de Ahmed bin Rashid

DUBAI, 22 de setembro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e os governantes dos emirados, membros do Conselho Supremo, apresentaram nesta terça-feira (22) suas condolências ao xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados e governante de Dubai, pela morte do xeique Ahmed bin Rashid Al Maktoum.

Expressaram condolências o governante de Sharjah, xeique Sultan bin Mohammed Al Qasimi; o governante de Fujairah, xeique Hamad bin Mohammed Al Sharqi; o governante de Umm Al Quwain, xeique Saud bin Rashid Al Mualla; o governante de Ras Al Khaimah, xeique Saud bin Saqr Al Qasimi; e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan.

Em Zabeel, Dubai, também prestaram condolências o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o príncipe herdeiro e vice-governante de Sharjah, xeique Sultan bin Mohammed bin Sultan Al Qasimi; o príncipe herdeiro de Ajman, xeique Ammar bin Humaid Al Nuaimi; o príncipe herdeiro de Fujairah, xeique Mohammed bin Hamad bin Mohammed Al Sharqi; o príncipe herdeiro de Umm Al Quwain, xeique Rashid bin Saud bin Rashid Al Mu'alla; e o príncipe herdeiro de Ras Al Khaimah, xeique Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi.

Também estiveram em Zabeel o vice-governante de Abu Dhabi e conselheiro de Segurança Nacional, xeique Tahnoon bin Zayed Al Nahyan; o representante do governante na região de Al Dhafra, xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan; o representante do governante na região de Al Ain, xeique Hazza bin Zayed Al Nahyan; o xeique Suroor bin Mohammed Al Nahyan; o vice-primeiro-ministro e ministro do Interior, tenente-general xeique Saif bin Zayed Al Nahyan; e o xeique Hamed bin Zayed Al Nahyan.

A lista incluiu ainda o presidente do Conselho da Autoridade Zayed para Pessoas com Deficiência, xeique Khalid bin Zayed Al Nahyan; o vice-presidente da Corte Presidencial para Desenvolvimento e Assuntos dos Mártires, xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o xeique Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; e o conselheiro do presidente dos Emirados, xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, além de outros xeiques, autoridades e cidadãos.

Os líderes lembraram a trajetória de Ahmed bin Rashid e suas contribuições ao país e à sociedade desde os primeiros anos da fundação dos Emirados Árabes Unidos e da criação de suas instituições.

Receberam as condolências o príncipe herdeiro de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa, xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum; o primeiro vice-governante de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, xeique Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum; o segundo vice-governante de Dubai, xeique Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum; o presidente da Autoridade de Aviação Civil de Dubai e da Dubai Airports, xeique Ahmed bin Saeed Al Maktoum; o presidente do Comitê Olímpico Nacional dos Emirados, xeique Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum; e o xeique Majid bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, além de outros xeiques.