Emirados Árabes Unidos lideram Índice Árabe de Economia Digital 2026

DUBAI, 22 de setembro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos ficaram em primeiro lugar no Índice Árabe de Economia Digital 2026, divulgado nesta terça-feira (22) durante a abertura da Seamless Middle East 2026, em Dubai. O evento, realizado sob o patrocínio do vice-primeiro-ministro e ministro do Interior, tenente-general xeique Saif bin Zayed Al Nahyan, também presidente supremo da Federação Árabe para a Economia Digital, ocorre até quinta-feira (24) no Dubai World Trade Centre.

A Seamless Middle East reúne os setores de pagamentos, tecnologia financeira, bancos, comércio digital, varejo, identidade e logística. A edição deste ano deve receber mais de 25 mil participantes, cerca de 800 palestrantes e 750 expositores.

A abertura reuniu representantes diplomáticos, governamentais e institucionais de países árabes e de outras regiões, entre eles Egito, Omã, Qatar, Líbano, Mauritânia, Tunísia, Síria, Djibuti e Palestina, além de representantes da Rússia e de organizações internacionais e regionais. Autoridades dos Emirados das áreas de governo, economia, finanças e educação, além de representantes dos setores de energia, alfândega e desenvolvimento econômico, bancos, câmaras de comércio, centros de pesquisa e inovação e organizações internacionais também estiveram presentes.

A programação começou com um discurso de Ali Mohammed Al-Khouri, presidente do conselho de administração da Federação Árabe para a Economia Digital e assessor do Conselho de Unidade Econômica Árabe, seguido da apresentação dos resultados do Índice Árabe de Economia Digital 2026.

Representantes do Sharjah Research, Technology and Innovation Park e da Federação de Bancos dos Emirados também falaram na abertura, antes de os participantes visitarem a exposição.

O índice avalia o desempenho da economia digital em áreas como instituições, infraestrutura, força de trabalho, governo digital, inovação, conhecimento e tecnologia, ambiente de mercado, desenvolvimento do mercado de capitais e sustentabilidade.

Os Emirados lideraram o grupo de melhor desempenho, formado também por Arábia Saudita, Bahrein, Qatar e Omã.

O segundo grupo, de desempenho intermediário, reuniu Jordânia, Kuwait, Marrocos, Egito, Tunísia e Argélia. No terceiro, composto por países ainda em processo de construção de suas bases digitais, ficaram Líbano, Mauritânia, Iraque, Djibuti, Comores, Líbia, Palestina, Síria, Sudão, Somália e Iêmen.

Os resultados apontaram avanços no mundo árabe em infraestrutura digital, serviços governamentais e cibersegurança. As maiores diferenças entre os países permanecem em áreas como inovação, economia de dados, pesquisa e desenvolvimento e capacidade de transformar investimentos digitais em produtividade e valor econômico.

Al-Khouri afirmou que a nova edição do índice coloca a soberania digital no centro do debate sobre o futuro das economias árabes, em um cenário no qual dados, inteligência artificial, infraestrutura de nuvem, semicondutores e cibersegurança ganham peso crescente nas capacidades econômicas e institucionais dos países.

Para ele, a liderança dos Emirados reflete anos de investimentos contínuos em infraestrutura digital, serviços governamentais, cibersegurança, inteligência artificial e economia do conhecimento, consolidando o país como referência na construção de uma economia baseada em inovação e capaz de converter avanços tecnológicos em produtividade e valor econômico.

Al-Khouri também agradeceu aos Emirados pelo apoio ao desenvolvimento da economia digital árabe e ao presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, pelo apoio à Visão Árabe para a Economia Digital.

O dirigente destacou ainda o apoio de Saif bin Zayed, que, de acordo com ele, contribuiu para transformar iniciativas árabes em programas, plataformas e projetos concretos.

A Visão Árabe para a Economia Digital foi lançada em Abu Dhabi em 2018, com apoio do atual presidente Mohamed bin Zayed, e adotada pelos líderes árabes em 2022 como referência para a cooperação regional em economia digital e transformação tecnológica.

O Índice Árabe de Economia Digital é uma das ferramentas desenvolvidas pela federação para medir avanços, identificar lacunas e definir prioridades futuras.

Ao longo de três dias, a Seamless Middle East 2026 terá debates sobre tecnologia financeira, pagamentos digitais, comércio eletrônico, inteligência artificial, análise de dados, cibersegurança e tecnologias emergentes, reunindo órgãos governamentais, instituições financeiras, empresas de tecnologia, investidores e especialistas da região e de outros países.