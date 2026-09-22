Subsecretário do Ministério das Relações Exteriores recebe credenciais do embaixador da África do Sul

ABU DHABI, 22 de setembro de 2026 (WAM) — O subsecretário do Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, Omar Obaid Alhesan Alshamsi, recebeu uma cópia das credenciais de Bulelani Gratitude Magwanishe, novo embaixador da África do Sul no país.

Alshamsi desejou sucesso ao diplomata no exercício do cargo e reafirmou o compromisso dos Emirados em ampliar a cooperação com a África do Sul em benefício dos interesses comuns dos dois países.

Magwanishe destacou a posição regional e internacional dos Emirados sob a liderança do presidente, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e manifestou interesse em aprofundar as relações bilaterais em diferentes áreas.