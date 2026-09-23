Chanceler dos Emirados participa de reunião de Trump com líderes árabes e islâmicos na ONU

NOVA YORK, 24 de setembro de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, participou de uma reunião convocada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com líderes e ministros das Relações Exteriores de países árabes e islâmicos à margem da 81ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York.

A reunião contou com a presença do rei Abdullah II, da Jordânia; do emir do Qatar, xeique Tamim bin Hamad Al Thani; dos presidentes Recep Tayyip Erdoğan, da Turquia, e Ahmed Al-Sharaa, da Síria; do príncipe herdeiro do Kuwait, xeique Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah; e dos primeiros-ministros Ali al-Zaidi, do Iraque, Nawaf Salam, do Líbano, e Mostafa Madbouly, do Egito.

Estiveram presentes ainda o ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, príncipe Faisal bin Farhan bin Abdullah; o vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores e dos Expatriados da Jordânia, Ayman Safadi; o ministro das Relações Exteriores do Bahrein, Abdullatif bin Rashid Al Zayani; e o embaixador de Omã nos Estados Unidos, Talal bin Sulaiman bin Habib Al Rahbi.

A pauta incluiu os acontecimentos recentes na região e a situação no Oriente Médio, com foco em formas de reforçar a segurança e a estabilidade e atender às aspirações dos povos da região por desenvolvimento e prosperidade econômica. Os líderes e autoridades também trataram do fortalecimento da ação multilateral em apoio à paz, ao desenvolvimento e à estabilidade, além de formas de enfrentar desafios regionais e internacionais.

Abdullah bin Zayed elogiou os esforços de Trump para promover a segurança e a estabilidade e avançar na busca pela paz e pelo desenvolvimento no Oriente Médio. O chanceler reiterou o apoio dos Emirados aos esforços regionais e internacionais para reduzir as tensões e estabelecer uma paz duradoura que contribua para a segurança, a estabilidade e a prosperidade dos povos da região.

Abdullah bin Zayed destacou ainda a relação estratégica entre os Emirados e os Estados Unidos, baseada na confiança, no respeito mútuo e em interesses comuns, além da cooperação em diversos setores ligados às prioridades de desenvolvimento dos dois países.

A reunião contou ainda com a presença da ministra de Estado Lana Zaki Nusseibeh; do ministro de Estado Saeed bin Mubarak Al Hajeri; e do embaixador dos Emirados nos Estados Unidos, Yousef Al Otaiba.