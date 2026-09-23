Ministro das Relações Exteriores dos Emirados se reúne com chanceleres e autoridades na ONU

NOVA YORK, 23 de setembro de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, se reuniu separadamente em Nova York com chanceleres e outras autoridades que participam da 81ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas.

Abdullah bin Zayed encontrou Jean-Noël Barrot, ministro para a Europa e Relações Exteriores da França; Velislava Petrova-Chamova, ministra das Relações Exteriores da Bulgária; Chris Fearne, ministro das Relações Exteriores e Europeias de Malta; Baiba Braže, ministra das Relações Exteriores da Letônia; Kęstutis Budrys, ministro das Relações Exteriores da Lituânia; Le Hoai Trung, ministro das Relações Exteriores do Vietnã; Riccardo Paternò Di Montecupo, grão-chanceler da Ordem Soberana Militar de Malta; e Kalani Kaneko, ministro das Relações Exteriores e Comércio das Ilhas Marshall.

As conversas trataram de formas de ampliar a cooperação bilateral e as parcerias em áreas como economia, comércio, investimentos, segurança alimentar, tecnologia avançada, cultura, educação e saúde, além de inteligência artificial, energia renovável e clima.

A pauta incluiu ainda temas em discussão na 81ª Assembleia Geral da ONU, entre eles o fortalecimento da ação multilateral e da cooperação em organizações internacionais para apoiar os esforços em favor da paz e da segurança internacionais e do desenvolvimento sustentável.

Durante as reuniões, Abdullah bin Zayed reafirmou o compromisso dos Emirados de construir parcerias efetivas com países amigos e ampliar a cooperação e a coordenação para fortalecer a ação conjunta e apoiar os esforços internacionais voltados à paz, à estabilidade e ao desenvolvimento.

O chanceler emiradense e os homólogos também trocaram avaliações sobre os atuais acontecimentos regionais e internacionais e outros temas de interesse comum.

Outro ponto discutido foram os preparativos dos Emirados para sediar, em parceria com o Senegal, a Conferência das Nações Unidas sobre a Água de 2026, de 8 a 10 de dezembro. As conversas abordaram formas de ampliar a cooperação internacional em segurança hídrica e desenvolver soluções sustentáveis para os desafios relacionados à água.

Abdullah bin Zayed também presidiu uma reunião trilateral com Jean-Noël Barrot e o ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, no âmbito da iniciativa de cooperação entre Emirados Árabes Unidos, França e Índia.

O encontro tratou de temas de interesse comum e de formas de ampliar a cooperação em setores ligados às prioridades de desenvolvimento dos três países. Os ministros também debateram os acontecimentos regionais e internacionais e assuntos da pauta da Assembleia Geral da ONU.

Pelos Emirados, acompanharam as reuniões a ministra de Estado para Cooperação Internacional, Reem bint Ebrahim Al Hashimy; o ministro do Comércio Exterior, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi; e os ministros de Estado Lana Nusseibeh e Saeed Al Hajeri.