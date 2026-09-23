Líderes dos Emirados parabenizam rei e príncipe herdeiro da Arábia Saudita pelo Dia Nacional

ABU DHABI, 23 de setembro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de felicitações ao rei Salman bin Abdulaziz Al Saud, da Arábia Saudita, pelo 96º Dia Nacional do país.
O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, também enviaram mensagens de felicitações ao rei Salman.
Mohamed bin Zayed, Mohammed bin Rashid e Mansour bin Zayed também felicitaram o príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, pela data.