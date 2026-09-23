Abu Dhabi recebe ADIPEC 2026 sob patrocínio do presidente dos Emirados

ABU DHABI, 23 de setembro de 2026 (WAM) — A ADIPEC 2026 será realizada de 2 a 5 de novembro no ADNEC Centre Abu Dhabi, sob o patrocínio do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan. O evento reunirá ministros, CEOs e outras lideranças dos setores de energia, tecnologia, finanças e indústria, com foco na mobilização de investimentos em sistemas de energia resilientes e inteligentes.

A conferência ocorre em um momento de aumento da demanda global por energia, volatilidade geopolítica, limitações de infraestrutura e rápida expansão da inteligência artificial (IA), fatores que reforçam a importância da segurança energética para a estabilidade e o crescimento econômico.

Considerada a maior conferência e exposição de energia do mundo, a ADIPEC 2026 reunirá formuladores de políticas públicas, produtores, investidores, executivos de tecnologia e clientes para transformar prioridades comuns em ações concretas. Ao longo das conferências e da exposição, os participantes discutirão prioridades, parcerias comerciais, projetos e soluções voltados a garantir uma oferta de energia segura, confiável e acessível e a sustentar o crescimento de longo prazo.

Entre os palestrantes já confirmados estão o ministro de Energia e Infraestrutura dos Emirados, Suhail bin Mohammed Al Mazrouei; o ministro do Petróleo e Recursos Minerais do Egito, Karim Badawi; o ministro de Energia e Recursos Minerais da Jordânia, Saleh Kharabsheh; e o ministro de Estado dos Recursos Petrolíferos para Gás da Nigéria, Ekperikpe Ekpo.

Também estão confirmados Wael Sawan, CEO da Shell; Patrick Pouyanne, presidente do conselho e CEO da TotalEnergies; Meg O’Neill, CEO da bp; Richard Jackson, presidente e CEO da Oxy; Claudio Descalzi, CEO da ENI; Christian Bruch, presidente e CEO da Siemens Energy; Wang Yuetao, presidente da Zhenhua Oil; Olivier Le Peuch, CEO da SLB; Lorenzo Simonelli, presidente do conselho e CEO da Baker Hughes; Horacio Marín, presidente do conselho e CEO da YPF; Angela Wilkinson, secretária-geral e CEO do World Energy Council; Aliko Dangote, presidente e CEO do Dangote Group; Hunter Hunt, presidente do conselho e CEO da Hunt Energy Holdings; Stuart Bradie, presidente do conselho, presidente e CEO da KBR; Olivier Oullier, CEO e cofundador da Inclusive Brains; e Haruhiko Ando, CEO do Japan Cooperation Center for Petroleum and Sustainable Energy.

“A recente volatilidade reafirmou uma verdade simples: segurança energética significa estabilidade econômica. Com o aumento da demanda e a IA transformando tanto o setor de energia quanto as economias que ele abastece, o mundo precisa investir antes do crescimento da demanda, diversificar a oferta e fortalecer a infraestrutura, a tecnologia e as capacidades que garantem o fluxo de energia”, afirmou o presidente da ADIPEC 2026, Abdulmunim Al Kindy.

Segundo ele, a edição deste ano se concentrará nas principais necessidades do futuro sistema energético: crescimento, confiabilidade, inteligência e capacidade de execução. “Ao reunir políticas públicas, capital, tecnologia e indústria em Abu Dhabi, ajudaremos a impulsionar os investimentos, projetos e parcerias necessários para fornecer mais energia de forma mais segura e acessível, ao mesmo tempo em que apoiamos o crescimento econômico global”, acrescentou.

Em 2026, a Conferência Estratégica da ADIPEC foi reformulada para acompanhar as transformações do setor, entre elas o aumento da demanda, a segurança energética, infraestrutura, investimentos, inteligência artificial, execução industrial e capacidade da força de trabalho.

Ao todo, serão 11 programas e mais de 380 sessões, nas quais ministros, CEOs, investidores, formuladores de políticas públicas e executivos de tecnologia discutirão decisões, parcerias e investimentos necessários para ampliar a oferta de energia, acelerar projetos de infraestrutura e fortalecer o desempenho dos sistemas energéticos no longo prazo.

A conferência será aberta pelo novo Fórum de Segurança Energética, que reunirá ministros, executivos do setor, operadores de infraestrutura e investidores para discutir como países e empresas podem aumentar sua resiliência, garantir o abastecimento e manter uma oferta de energia confiável e acessível em meio às incertezas geopolíticas e de mercado.

Entre os novos programas da Conferência Estratégica estão Segurança Energética e Resiliência; Política, Regulação e Governança; Upstream; Energia Limpa, Moléculas e Gestão de Carbono; Redes, Infraestrutura e Execução Industrial; e Força de Trabalho e Qualificação. Programas já existentes também foram atualizados para refletir as prioridades da próxima fase do setor de energia, entre eles IA, Digitalização e Inovação Tecnológica e Refino, Produtos Químicos e Cadeias de Valor Industriais.

Os 11 programas da conferência serão complementados pela Conferência Técnica, que inclui os programas SPE Técnico e Técnico de Downstream. Juntos, eles formam o maior encontro mundial de engenheiros e especialistas técnicos do setor de energia, com foco em transformar estratégias em execução operacional.

O presidente da dmg events, organizadora da ADIPEC, Christopher Hudson, afirmou que o papel do evento como plataforma de diálogo, cooperação e negócios ganhou importância diante das mudanças no cenário energético global. “O aumento da demanda por energia, as limitações de oferta e o rápido avanço tecnológico reforçam a necessidade de reunir líderes do setor para alinhar prioridades, mobilizar investimentos e acelerar os projetos e as tecnologias necessários para garantir segurança energética e crescimento econômico no longo prazo”, disse.

De acordo com Hudson, a forte adesão inicial à ADIPEC 2026 reflete tanto a dimensão das oportunidades quanto a urgência de avançar com novos projetos. “Ao reunir em Abu Dhabi formuladores de políticas públicas, investidores, líderes de tecnologia e produtores de energia, a ADIPEC ajudará a fortalecer parcerias, impulsionar a inovação e apoiar o desenvolvimento dos sistemas de energia seguros, confiáveis e acessíveis de que o mundo necessita”, continuou.

A exposição da ADIPEC funcionará como um espaço global de negócios. Em 2025, o evento gerou US$ 53 bilhões em valor por meio de mais de 49 mil negócios. Mais de 2.250 empresas já confirmaram participação na edição de 2026, incluindo 54 NOCs, IOCs, NECs e IECs. A exposição ocupará 16 pavilhões e contará com 30 pavilhões nacionais. Quatro zonas especializadas conectarão tecnologias e soluções prontas para o mercado a clientes, investidores e parceiros, com o objetivo de acelerar a passagem dos projetos da fase de oportunidade para a execução.