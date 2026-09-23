Banco Central dos Emirados impõe restrições a filiais de banco iraniano operando no país

ABU DHABI, 23 de setembro de 2026 (WAM) — O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE, na sigla em inglês) anunciou a imposição de medidas contra as filiais do Bank Melli Iran que operam no país, de acordo com o artigo 168-1-C do Decreto-Lei Federal nº 6 de 2025, relativo ao Banco Central, à regulamentação das instituições e atividades financeiras e ao setor de seguros.

As medidas foram adotadas em decorrência de violações relacionadas ao descumprimento de normas, leis e decisões em vigor nos Emirados, incluindo exigências e obrigações previstas na legislação de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo.

Com base nos resultados das verificações e de acordo com os poderes atribuídos ao presidente do Banco Central dos Emirados pela legislação e pelas normas em vigor, foi decidido proibir todas as filiais do Bank Melli Iran que operam no país de realizar transações financeiras com origem ou destino no Irã, incluindo financiamento ao comércio e transferências de recursos.

O Banco Central continua reforçando sua estrutura de supervisão e adotando as medidas necessárias para preservar a solidez e a integridade do sistema financeiro dos Emirados e assegurar que as instituições financeiras e entidades sob sua supervisão cumpram os mais altos padrões de conformidade, em linha com as práticas e normas internacionais pertinentes.