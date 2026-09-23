Governantes dos emirados felicitam rei e príncipe herdeiro da Arábia Saudita pelo Dia Nacional

ABU DHABI, 23 de setembro de 2026 (WAM) — Os governantes dos emirados e membros do Conselho Supremo enviaram mensagens separadas de felicitações ao rei Salman bin Abdulaziz Al Saud e ao príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, pelo 96º Dia Nacional do país.
As mensagens foram enviadas pelo governante de Sharjah, xeique Sultan bin Mohammad Al Qasimi; pelo governante de Ajman, xeique Humaid bin Rashid Al Nuaimi; pelo governante de Fujairah, xeique Hamad bin Mohammed Al Sharqi; pelo governante de Umm Al Qaiwain, xeique Saud bin Rashid Al Mu'alla; e pelo governante de Ras Al Khaimah, xeique Saud bin Saqr Al Qasimi.
Os príncipes herdeiros e vice-governantes também enviaram mensagens semelhantes aos líderes sauditas pela data.