Emirados Árabes Unidos saúdam declaração dos EUA sobre esforços de paz no Sudão

Emirados Árabes Unidos saúdam declaração dos EUA sobre esforços de paz no Sudão

ABU DHABI, 23 de setembro de 2026 (WAM) — O ministro de Estado dos Emirados Árabes Unidos, xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, saudou a declaração dos Estados Unidos sobre os esforços para alcançar a paz no Sudão, incluindo o pedido por uma trégua humanitária imediata e incondicional e o compromisso com um amplo diálogo político que leve à transição para um governo civil.

Shakhboot bin Nahyan elogiou a liderança do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nos esforços para impedir que o Sudão mergulhe em maior extremismo e fragmentação e enfrente um agravamento da catástrofe humanitária. O ministro reafirmou o apoio contínuo dos Emirados aos esforços internacionais para pôr fim à guerra no país e o compromisso de trabalhar com parceiros por uma solução política que encerre o sofrimento do povo sudanês.

A autoridade dos Emirados também destacou os esforços do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e do assessor sênior americano para Assuntos Árabes e Africanos, Massad Boulos, para incentivar as partes a cessar as hostilidades e ampliar as perspectivas de uma solução política para a crise no Sudão.

Shakhboot bin Nahyan defendeu ainda a ampliação do atual embargo de armas da ONU para todo o território sudanês, medida que considerou necessária para interromper as hostilidades e garantir a proteção dos civis.