Emirados Árabes Unidos saúdam declaração dos EUA sobre esforços de paz no Sudão

ABU DHABI, 23 de setembro de 2026 (WAM) — O ministro de Estado dos Emirados Árabes Unidos, xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, saudou a declaração dos Estados Unidos sobre os esforços para alcançar a paz no Sudão, incluindo o pedido por uma trégua humanitária imediata e incondicional e o compromisso com um amplo diálogo político que leve à transição para um governo civil.

Shakhboot bin Nahyan elogiou a liderança do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nos esforços para impedir que o Sudão mergulhe em maior extremismo e fragmentação e enfrente um agravamento da catástrofe humanitária. O ministro reafirmou o apoio contínuo dos Emirados aos esforços internacionais para pôr fim à guerra no país e o compromisso de trabalhar com parceiros por uma solução política que encerre o sofrimento do povo sudanês.

A autoridade dos Emirados também destacou os esforços do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e do assessor sênior americano para Assuntos Árabes e Africanos, Massad Boulos, para incentivar as partes a cessar as hostilidades e ampliar as perspectivas de uma solução política para a crise no Sudão.

Shakhboot bin Nahyan defendeu ainda a ampliação do atual embargo de armas da ONU para todo o território sudanês, medida que considerou necessária para interromper as hostilidades e garantir a proteção dos civis.