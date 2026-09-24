Ministro das Relações Exteriores dos Emirados se reúne com vice-presidente da Colômbia em Nova York

NOVA YORK, 24 de setembro de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, se reuniu com o vice-presidente da Colômbia, José Manuel Restrepo, à margem da 81ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York.

O encontro tratou das perspectivas de cooperação em setores estratégicos, especialmente nas áreas de economia, comércio, investimentos e desenvolvimento, além de formas de ampliar a parceria no âmbito da Parceria Econômica Abrangente entre os dois países.

A pauta incluiu ainda temas em discussão na 81ª sessão da Assembleia Geral da ONU.

Abdullah bin Zayed destacou o desenvolvimento contínuo das relações bilaterais e da parceria com a Colômbia e manifestou interesse em explorar novas oportunidades para ampliar a cooperação, gerar benefícios para os dois países e contribuir para a prosperidade e o bem-estar de seus povos.

As conversas também abordaram questões regionais e internacionais de interesse comum.

A ministra de Estado para Cooperação Internacional, Reem bint Ebrahim Al Hashimy, acompanhou a reunião.