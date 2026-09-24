Ministro das Relações Exteriores dos Emirados se reúne com chanceleres e autoridades em Nova York

NOVA YORK, 24 de setembro de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, se reuniu separadamente em Nova York com chanceleres que participam da 81ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas.

Abdullah bin Zayed se reuniu com Radosław Sikorski, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores da Polônia; Anita Orbán, vice-primeira-ministra e ministra das Relações Exteriores da Hungria; Sergey Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia; Melvin Bouva, ministro das Relações Exteriores, Negócios Internacionais e Cooperação do Suriname; Víctor Bisonó Haza, ministro das Relações Exteriores da República Dominicana; Beate Meinl-Reisinger, ministra federal para Assuntos Europeus e Internacionais da Áustria; e Rubén Ramírez Lezcano, ministro das Relações Exteriores do Paraguai.

As reuniões abordaram temas da pauta da Assembleia Geral da ONU, em particular o fortalecimento da ação multilateral, o apoio aos esforços para alcançar a paz e a segurança internacionais e o reforço da cooperação internacional no enfrentamento dos desafios globais.

As conversas também trataram de formas de ampliar a cooperação bilateral e as parcerias em áreas como economia, comércio, investimentos, segurança alimentar, tecnologia avançada, cultura, educação e saúde, além de inteligência artificial, energia renovável e clima.

Durante as reuniões, Abdullah bin Zayed reiterou o empenho dos Emirados em fortalecer suas parcerias internacionais e apoiar os esforços que promovam a cooperação e o diálogo positivo e construtivo, contribuindo para a paz e a estabilidade sustentáveis e para o avanço do desenvolvimento abrangente e sustentável.

Abdullah e os ministros também discutiram os atuais desdobramentos regionais e internacionais e temas de interesse comum.

As reuniões trataram ainda dos preparativos para a Conferência das Nações Unidas sobre a Água de 2026, que será coorganizada pelos Emirados e pelo Senegal de 8 a 10 de dezembro, e de formas de ampliar a cooperação internacional no enfrentamento dos desafios relacionados à água.

Abdullah bin Zayed também se reuniu com o ministro das Relações Exteriores e Comércio Internacional do Zimbábue, Amon Murwira, com quem conversou sobre formas de fortalecer a cooperação em diferentes setores relacionados às prioridades de desenvolvimento dos dois países.

O ministro acompanhou ainda a assinatura de um Memorando de Entendimento sobre consultas políticas entre os Emirados e o Zimbábue. O documento foi assinado pelo ministro de Estado xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan e por Amon Murwira.

Abdullah bin Zayed também se reuniu com Kaja Kallas, alta representante da União Europeia para Relações Exteriores e Política de Segurança e vice-presidente da Comissão Europeia. O encontro abordou áreas de cooperação, os desdobramentos no Oriente Médio e formas de fortalecer a segurança e a paz nos âmbitos regional e internacional.

Pelos Emirados, acompanharam as reuniões a ministra de Estado para Cooperação Internacional, Reem bint Ebrahim Al Hashimy; o ministro da Indústria e Tecnologia Avançada e enviado especial dos Emirados para Mudanças Climáticas, Sultan bin Ahmed Al Jaber; o ministro do Comércio Exterior, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi; o ministro de Estado xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan; os ministros de Estado Lana Nusseibeh e Saeed Al Hajeri; o ministro adjunto das Relações Exteriores para Ciência e Tecnologia Avançadas, Omran Sharaf; e o representante permanente dos Emirados nas Nações Unidas, Mohamed Abushahab.