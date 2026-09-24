Líderes dos Emirados Árabes Unidos parabenizam presidente de transição da Guiné-Bissau pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 24 de setembro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de parabéns ao general Horta Inta-A, presidente de transição da Guiné-Bissau, pelo Dia da Independência do país.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, também enviaram mensagens semelhantes a Horta Inta-A e ao primeiro-ministro Ilídio Vieira Té.