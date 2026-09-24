Fórum de Investimento de Sharjah reunirá mais de 10 mil participantes em outubro

SHARJAH, 24 de setembro de 2026 (WAM) — Mais de 10 mil participantes de mais de 60 países devem se reunir no Fórum de Investimento de Sharjah (SIF 2026), marcado para 14 e 15 de outubro. A programação terá mais de 140 atividades, entre elas 80 reuniões de negócios.

O fórum discutirá como mudanças no comércio, na tecnologia, nos fluxos de capital e nas cadeias de suprimentos estão influenciando a economia global e de que forma economias e investidores podem responder a essas transformações e convertê-las em novas oportunidades de investimento, expansão e parcerias a partir de Sharjah.

Organizada pelo Sharjah FDI Office (Invest in Sharjah), em colaboração com o Ministério do Investimento, a nona edição será realizada no Al Jawaher Reception and Convention Centre, sob o tema “Construindo Economias Adaptáveis”.

A programação será estruturada em quatro eixos: liderança estratégica e adaptabilidade econômica; tecnologia e soluções inteligentes para as indústrias; fluxos inteligentes de capital e resiliência das cadeias de suprimentos; e futuro das comunidades e do crescimento econômico.

Mais de 80 palestrantes participarão do fórum, que também contará com mais de 20 expositores apresentando serviços e capacidades voltados ao investimento e à expansão de negócios.

As mais de 140 atividades incluem painéis, palestras e workshops sobre tendências econômicas, políticas e experiências que estão moldando o futuro dos investimentos e dos negócios, com foco tanto nas principais transformações quanto em seus efeitos práticos para organizações e empresas.

O SIF 2026 reservará mais de 80 reuniões de negócios para contatos diretos entre investidores, empresas e pequenas e médias empresas. Os encontros abordarão oportunidades de financiamento, expansão e fornecimento, além das necessidades dos projetos, das capacidades de potenciais parceiros e dos passos necessários para transformar interesses comuns em cooperação comercial e investimentos.

O empreendedor e investidor britânico Simon Squibb estará entre os mais de 80 palestrantes internacionais. Na sessão “Prosperando em uma era de mudanças constantes”, ele discutirá como resiliência, mentalidade empreendedora e reformulação de modelos de negócios podem ajudar empresas a enfrentar mudanças e reforçar sua competitividade.

O empreendedor indiano e desenvolvedor de inteligência artificial Varun Mayya abordará o tema sob a perspectiva da tecnologia, em uma palestra sobre o impacto da IA no futuro dos negócios e dos investimentos. A apresentação tratará de como essas tecnologias estão mudando a criação de empresas, o desenvolvimento de produtos e a expansão dos negócios.

O coordenador-geral do comitê do SIF, Marwan Saleh Alichla, afirmou que as forças que hoje transformam os investimentos não se limitam às fronteiras de um mercado ou de um setor. “As mudanças em tecnologia, comércio, capital e cadeias de suprimentos estão cada vez mais conectadas, e responder a elas exige uma participação igualmente ampla de governos, investidores e empresas”, disse.

Segundo Alichla, o SIF busca reunir diferentes mercados, setores e perspectivas em uma mesma discussão, ampliando as oportunidades para que ideias encontrem conhecimento especializado, investidores encontrem oportunidades e conversas se transformem em parcerias.

O fórum ocorre em um momento de crescimento do investimento estrangeiro direto em Sharjah. Em 2025, o emirado atraiu 7,74 bilhões de dirhams (US$ 2,1 bilhões) em investimentos estrangeiros diretos distribuídos por 142 projetos. O número de projetos aumentou 45% em relação ao ano anterior e resultou na criação de 5.673 empregos.

O SIF 2026 levará essa experiência local para uma discussão internacional mais ampla. Dos fluxos de capital e mercadorias à adoção da inteligência artificial e à infraestrutura necessária para novas indústrias, o fórum analisará o que os investidores esperam hoje das economias e o que elas precisam desenvolver para permanecer competitivas no futuro.