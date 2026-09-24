Al Ain emite 2.225 novas licenças econômicas, alta de 35% no semestre

AL AIN, 24 de setembro de 2026 (WAM) — A região de Al Ain entrou em uma nova fase de crescimento econômico, impulsionada por oportunidades de investimento e pela expansão de setores estratégicos, afirmou Hamad Sayah Al Mazrouei, subsecretário do Departamento de Desenvolvimento Econômico de Abu Dhabi (ADDED, na sigla em inglês).

Ao falar no segundo dia do Al Ain Future Business Forum 2026, Al Mazrouei disse que o evento reflete uma transformação econômica já em curso na região. De acordo com o subsecretário, no primeiro semestre de 2026, foram emitidas 2.225 novas licenças econômicas em Al Ain, alta de 35%, refletindo o aumento da confiança de investidores e empreendedores no ambiente de negócios da região.

O setor de construção registrou 698 novas licenças, crescimento de 178%, enquanto as licenças para atividades profissionais, científicas e técnicas aumentaram 263%. As atividades financeiras e de seguros cresceram 125%, as de tecnologia da informação e comunicação avançaram 83%, e o número de novas licenças no setor industrial subiu 10%.

De acordo com Al Mazrouei, os números refletem a estratégia do ADDED de desenvolver uma economia sustentável, diversificada e baseada no conhecimento, apoiada pela inovação, pela tecnologia avançada e pelo investimento em capital humano. Ele reafirmou o compromisso do departamento de trabalhar com parceiros para oferecer um ambiente de negócios mais flexível e competitivo, que permita a investidores e empresas se estabelecer, crescer e expandir suas atividades para mercados regionais e internacionais.

Al Mazrouei também incentivou investidores, empreendedores, jovens e universidades a aproveitar as vantagens estratégicas de Al Ain e trabalhar em conjunto para transformar ideias em parcerias e projetos de investimento capazes de gerar empregos e apoiar o desenvolvimento sustentável.