Autoridade de Aviação Civil dos Emirados anuncia suspensão voos de companhias iranianas entre Irã e o país

ABU DHABI, 24 de setembro de 2026 (WAM) — A Autoridade Geral de Aviação Civil dos Emirados Árabes Unidos (GCAA, na sigla em inglês) anunciou a suspensão dos voos operados por companhias aéreas iranianas entre o Irã e os Emirados, a partir desta quinta-feira (24), até novo aviso.

A GCAA afirmou que a decisão foi tomada em razão da proibição imposta pelos Estados Unidos às companhias aéreas iranianas de utilizar aeroportos em diversos países ao redor do mundo.

A autoridade informou ainda que manterá os órgãos competentes e o público atualizados sobre eventuais desdobramentos até que o tráfego aéreo normal entre os dois países seja retomado. E orientou o público a obter informações exclusivamente por meio de fontes oficiais e autorizadas.