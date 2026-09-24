Emirados veem grande potencial para ampliar laços com América Latina, diz ministra

NOVA YORK, 24 de setembro de 2026 (WAM) — A ministra de Estado para Cooperação Internacional dos Emirados Árabes Unidos, Reem bint Ebrahim Al Hashimy, destacou o crescente envolvimento do país com a América Latina e o interesse em ampliar parcerias em áreas como investimentos, comércio, segurança alimentar, tecnologia e outros setores estratégicos.

Em declarações à Agencia EFE, agência internacional de notícias espanhola, à margem da 81ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, Al Hashimy afirmou que os Emirados veem “um enorme potencial” na região. “Vemos a América Latina como uma região de enorme potencial — não apenas para investimentos em energia e infraestrutura, mas também em segurança alimentar, tecnologia, inovação e saúde. Nosso foco é fortalecer os vínculos entre as pessoas e entre as empresas, com o apoio dos governos para ajudar a viabilizar essas parcerias”, afirmou.

Segundo a ministra, o interesse dos Emirados pela América Latina não é recente. “Temos investimentos e relações comerciais na região há décadas. O que cresce agora é a ambição de aprofundar esses laços e explorar novos mercados, novas oportunidades de investimento e novas formas de parceria.”

Al Hashimy também defendeu maior conectividade entre os Emirados e a América Latina, não apenas por meio do comércio, dos investimentos e das ligações aéreas, mas também de um conhecimento mais profundo entre as duas regiões. “A oportunidade está em aprender uns com os outros e construir parcerias relevantes para ambas as regiões”, disse.

A ministra declarou que os Emirados adotam uma perspectiva de longo prazo em relação à América Latina, com interesse em setores como energia, portos, aeroportos, ferrovias, alimentos e agricultura, além de áreas voltadas para o futuro, como tecnologia e inteligência artificial. “Vemos uma oportunidade real de crescermos juntos”, afirmou.

Ao abordar a atuação internacional dos Emirados, Al Hashimy classificou a abordagem do país como pragmática.

“Mesmo quando as conversas podem ser difíceis, acreditamos que é importante continuar presentes, continuar dialogando e explicar claramente quem somos, quais são nossas intenções e como podemos construir juntos um futuro mais promissor.”

De acordo com a ministra, houve avanços significativos nas relações com a América do Sul, mas ainda existe grande potencial a ser explorado. “Queremos incentivar pequenas e médias empresas e empreendedores latino-americanos a enxergar os Emirados não apenas como um mercado, mas como uma porta de entrada para uma região muito mais ampla”, afirmou.

Al Hashimy também destacou os esforços dos Emirados para ampliar suas parcerias comerciais internacionais.

“Desde a COVID, os Emirados aceleraram os esforços para abrir mercados e reduzir barreiras por meio dos Acordos de Parceria Econômica Abrangente. Concluímos 38 CEPAs nos últimos cinco anos, inclusive com parceiros como Costa Rica, Colômbia e Chile, criando bases mais sólidas para comércio, investimento e conectividade.”