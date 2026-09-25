Governante de Dubai recebe condolências do príncipe herdeiro saudita pela morte do irmão

DUBAI, 25 de setembro de 2026 (WAM) — O vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, recebeu nesta quinta-feira (24) um telefonema do príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, que apresentou condolências pela morte do xeique Ahmed bin Rashid Al Maktoum.

Durante a conversa, Mohammed bin Salman expressou suas condolências e solidariedade a Mohammed bin Rashid e pediu a Deus Todo-Poderoso que conceda misericórdia e perdão ao falecido, trazendo consolo à família Al Maktoum.

Mohammed bin Rashid agradeceu ao príncipe herdeiro saudita pelas condolências e pelas sinceras manifestações de fraternidade.