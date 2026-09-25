Governante de Dubai recebe condolências do príncipe herdeiro saudita pela morte do irmão

Governante de Dubai recebe condolências do príncipe herdeiro saudita pela morte do irmão

DUBAI, 25 de setembro de 2026 (WAM) — O vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, recebeu nesta quinta-feira (24) um telefonema do príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, que apresentou condolências pela morte do xeique Ahmed bin Rashid Al Maktoum.

Durante a conversa, Mohammed bin Salman expressou suas condolências e solidariedade a Mohammed bin Rashid e pediu a Deus Todo-Poderoso que conceda misericórdia e perdão ao falecido, trazendo consolo à família Al Maktoum.

Mohammed bin Rashid agradeceu ao príncipe herdeiro saudita pelas condolências e pelas sinceras manifestações de fraternidade.