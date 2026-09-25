Abdullah bin Zayed se reúne com premiê do Líbano; países lançam iniciativa para capacitar 1 milhão de libaneses em IA

NOVA YORK, 25 de setembro de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, se reuniu com o primeiro-ministro do Líbano, Nawaf Salam, à margem da 81ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York.

Os dois lados discutiram as relações fraternas entre os países e formas de ampliar a cooperação bilateral em diferentes setores, em apoio aos interesses comuns e à prosperidade de seus povos.

A reunião também abordou temas da pauta da Assembleia Geral da ONU e questões regionais de interesse comum.

Abdullah bin Zayed reafirmou o compromisso dos Emirados em fortalecer a cooperação com o Líbano e apoiar os esforços voltados a estabelecer segurança e estabilidade duradouras no país e atender às aspirações do povo libanês por desenvolvimento e prosperidade.

Durante o encontro, Emirados e Líbano anunciaram o lançamento da iniciativa “Um Milhão de Especialistas Libaneses em IA”, no âmbito do Programa de Intercâmbio de Experiências Governamentais (GEEP, na sigla em inglês), em cooperação com o governo libanês.

A iniciativa busca desenvolver capacidades digitais e permitir que os participantes utilizem ferramentas de inteligência artificial de forma eficaz no trabalho e no cotidiano. O programa pretende oferecer a 1 milhão de libaneses conhecimentos básicos e práticos em inteligência artificial generativa e engenharia de prompts, incluindo a formulação de instruções e o uso de comandos para orientar ferramentas de IA a produzir resultados precisos e eficazes.

A engenharia de prompts é uma habilidade que permite a pessoas e organizações interagir de forma mais eficaz com aplicações de inteligência artificial e utilizá-las para aprimorar métodos de trabalho e serviços governamentais.

A iniciativa também busca ampliar a capacidade dos participantes de usar essas ferramentas para executar tarefas, aumentar a produtividade e desenvolver ideias e soluções inovadoras para diferentes desafios.

O programa faz parte dos esforços do GEEP para compartilhar a experiência e o conhecimento dos Emirados e desenvolver parcerias práticas que apoiem o fortalecimento das capacidades institucionais e humanas de governos parceiros.

A iniciativa é voltada a todos os segmentos da sociedade libanesa e busca oferecer a pessoas de diferentes idades, origens e áreas de atuação a oportunidade de adquirir habilidades práticas em inteligência artificial e engenharia de prompts. A proposta é ampliar o número de beneficiários, aumentar a preparação da sociedade para a transformação digital e incentivar o uso da inteligência artificial como ferramenta de desenvolvimento e inovação.

O lançamento reforça o compromisso dos dois países de ampliar a cooperação na área do conhecimento, investir em competências para o futuro e criar novas oportunidades para o uso de tecnologias avançadas em apoio às aspirações da sociedade libanesa e ao desenvolvimento do governo.

Pelos Emirados, acompanharam a reunião a ministra de Estado para Cooperação Internacional, Reem bint Ebrahim Al Hashimy; os ministros de Estado Saeed Mubarak Al Hajeri e Khalifa Shaheen Almarar; e o vice-ministro de Estado, xeique Nahyan bin Saif Al Nahyan.