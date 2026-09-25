Ministro das Relações Exteriores dos Emirados se reúne com premiê de Antígua e Barbuda em Nova York

NOVA YORK, 25 de setembro de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, se reuniu com o primeiro-ministro de Antígua e Barbuda, Gaston Browne, à margem da 81ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York.

O encontro tratou de formas de ampliar a cooperação bilateral em diferentes setores, entre eles economia, comércio e turismo, além de outras áreas ligadas às prioridades de desenvolvimento dos dois países.

A reunião também abordou temas da pauta da 81ª sessão da Assembleia Geral da ONU.

Abdullah bin Zayed destacou o compromisso dos Emirados em fortalecer a cooperação com Antígua e Barbuda, em apoio aos interesses comuns dos dois países.

A ministra de Estado para Cooperação Internacional, Reem bint Ebrahim Al Hashimy; o ministro do Comércio Exterior, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi; e o enviado do ministro das Relações Exteriores para os Estados do Caribe e do Pacífico, Omar Shehadeh, acompanharam Abdullah bin Zayed na reunião.