Ministro das Relações Exteriores dos Emirados conversa com homólogos e autoridades em Nova York

NOVA YORK, 25 de setembro de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, se encontrou separadamente em Nova York com ministros das Relações Exteriores que participam da 81ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas.

Abdullah bin Zayed se reuniu com Margus Tsahkna, ministro das Relações Exteriores da Estônia; Penny Wong, ministra das Relações Exteriores da Austrália; e Samuel Okudzeto Ablakwa, ministro das Relações Exteriores de Gana.

As conversas trataram de formas de ampliar a cooperação bilateral e as parcerias em áreas como economia, comércio, investimentos, segurança alimentar, tecnologia avançada, cultura, educação e saúde, além de inteligência artificial, energia renovável e clima.

A pauta incluiu ainda temas da Assembleia Geral da ONU, especialmente a cooperação no âmbito de organizações internacionais e formas de promover a paz e a segurança nos níveis regional e internacional.

Durante as reuniões, Abdullah bin Zayed destacou o compromisso dos Emirados de construir relações sólidas e prósperas com países de diferentes regiões e contribuir para os esforços de promoção do desenvolvimento sustentável.

O ministro e seus interlocutores também trocaram opiniões sobre os atuais acontecimentos regionais e internacionais e outros temas de interesse comum.

As reuniões abordaram ainda os preparativos para a Conferência das Nações Unidas sobre a Água de 2026, que será organizada pelos Emirados e pelo Senegal de 8 a 10 de dezembro.

Abdullah bin Zayed também se reuniu com Comfort Ero, presidente e CEO do International Crisis Group, para discutir temas relacionados ao fortalecimento da cooperação internacional no enfrentamento de desafios humanitários em diferentes regiões do mundo.

Em outro encontro, Abdullah bin Zayed se reuniu com Mirjana Spoljaric Egger, presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV). As conversas trataram da cooperação entre os Emirados e o CICV nas áreas humanitária e de assistência, além de formas de reforçar a resposta internacional urgente às necessidades de civis afetados em diferentes regiões do mundo.

A ministra de Estado para Cooperação Internacional, Reem bint Ebrahim Al Hashimy; o ministro do Comércio Exterior, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi; o ministro de Estado, xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan; o presidente da Agência de Ajuda dos Emirados, Tareq Ahmed Mohamed Al Ameri; o ministro adjunto das Relações Exteriores para Ciência e Tecnologia Avançadas, Omran Sharaf; e a enviada especial do ministro das Relações Exteriores para a Natureza, Razan Khalifa Al Mubarak, acompanharam Abdullah bin Zayed nas reuniões.