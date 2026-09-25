Mansour bin Zayed recebe vice-comandante das Forças Armadas Árabes Líbias

ABU DHABI, 25 de setembro de 2026 (WAM) — O vice-presidente e vice-primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, recebeu o tenente-general Saddam Khalifa Haftar, vice-comandante-em-chefe das Forças Armadas Árabes Líbias em Abu Dhabi.

Durante o encontro, Mansour bin Zayed e Haftar discutiram formas de fortalecer e ampliar as relações entre os Emirados e a Líbia em diferentes áreas, em benefício dos interesses comuns dos dois países. Os dois também conversaram sobre a situação regional.