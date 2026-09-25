Emirados condenam ataques da Frente de Libertação do Povo do Tigré na Etiópia

ABU DHABI, 25 de setembro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram veementemente os recentes ataques da Frente de Libertação do Povo do Tigré (TPLF, na sigla em inglês) e da aliança armada à qual o grupo se uniu contra as forças federais etíopes, assim como a tomada de aeroportos na região do Tigré e a escalada militar nas regiões vizinhas de Afar e Amhara.

Os Emirados afirmaram que esses acontecimentos representam uma ameaça à unidade, à soberania e à estabilidade da Etiópia.

O ministro de Estado, xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, manifestou a total solidariedade dos Emirados ao governo da República Democrática Federal da Etiópia e rejeitou qualquer tentativa de alterar pela força ou por meio de ações armadas a ordem constitucional do país.

Shakhboot bin Nahyan reiterou o firme apoio dos Emirados à soberania, à unidade, à integridade territorial, à segurança e à estabilidade da Etiópia.

O ministro pediu o fim imediato das hostilidades e a redução das tensões. Também destacou a importância de proteger os civis, evitar novos episódios de violência, respeitar o Acordo de Paz de Pretória e priorizar o diálogo e os meios pacíficos para resolver o conflito.

Shakhboot bin Nahyan reafirmou ainda o apoio dos Emirados a todos os esforços para alcançar uma paz e uma estabilidade duradouras na Etiópia e ressaltou a importância de preservar a segurança e a estabilidade do país e evitar uma escalada que possa ameaçar a segurança no Chifre da África.