Emirados condenam ataques da Frente de Libertação do Povo do Tigré na Etiópia

Emirados condenam ataques da Frente de Libertação do Povo do Tigré na Etiópia

ABU DHABI, 25 de setembro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram veementemente os recentes ataques da Frente de Libertação do Povo do Tigré (TPLF, na sigla em inglês) e da aliança armada à qual o grupo se uniu contra as forças federais etíopes, assim como a tomada de aeroportos na região do Tigré e a escalada militar nas regiões vizinhas de Afar e Amhara.

Os Emirados afirmaram que esses acontecimentos representam uma ameaça à unidade, à soberania e à estabilidade da Etiópia.

O ministro de Estado, xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, manifestou a total solidariedade dos Emirados ao governo da República Democrática Federal da Etiópia e rejeitou qualquer tentativa de alterar pela força ou por meio de ações armadas a ordem constitucional do país.

Shakhboot bin Nahyan reiterou o firme apoio dos Emirados à soberania, à unidade, à integridade territorial, à segurança e à estabilidade da Etiópia.

O ministro pediu o fim imediato das hostilidades e a redução das tensões. Também destacou a importância de proteger os civis, evitar novos episódios de violência, respeitar o Acordo de Paz de Pretória e priorizar o diálogo e os meios pacíficos para resolver o conflito.

Shakhboot bin Nahyan reafirmou ainda o apoio dos Emirados a todos os esforços para alcançar uma paz e uma estabilidade duradouras na Etiópia e ressaltou a importância de preservar a segurança e a estabilidade do país e evitar uma escalada que possa ameaçar a segurança no Chifre da África.