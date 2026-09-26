Presidente dos Emirados recebe chefe da Administração Presidencial do Uzbequistão

ABU DHABI, 26 de setembro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu neste sábado (26) Saida Mirziyoyeva, chefe da Administração do Presidente do Uzbequistão.

Durante o encontro, Mirziyoyeva transmitiu a Mohamed bin Zayed as saudações do presidente do Uzbequistão, Shavkat Mirziyoyev, e seus votos de contínuo progresso e prosperidade aos Emirados.

O líder emiradense pediu que ela retribuísse as saudações ao presidente uzbeque e transmitisse seus votos de progresso e prosperidade ao Uzbequistão.

A reunião também tratou de oportunidades para ampliar a cooperação bilateral, em apoio às metas de desenvolvimento dos dois países e ao bem-estar de seus povos.

O vice-primeiro-ministro e ministro do Interior, tenente-general xeique Saif bin Zayed Al Nahyan; o vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o assessor do presidente dos Emirados, xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan; e outras autoridades acompanharam a reunião.