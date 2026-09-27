Ministro das Relações Exteriores dos Emirados se reúne com chanceleres e autoridades em Nova York

NOVA YORK, 27 de setembro de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, conversou separadamente em Nova York com chanceleres de países que participam da 81ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas.

O ministro teve como interlocutores o príncipe Abdul Mateen, ministro das Relações Exteriores de Brunei Darussalam; Iruthisham Adam, ministra das Relações Exteriores das Maldivas; e Shishir Khanal, ministro das Relações Exteriores do Nepal.

As conversas trataram de formas de fortalecer as relações bilaterais e ampliar a cooperação em áreas como economia, comércio, investimentos, cultura, turismo, energia e inteligência artificial, em apoio aos interesses comuns e ao desenvolvimento e à prosperidade dos países.

A pauta incluiu ainda temas de interesse comum em discussão na Assembleia Geral da ONU, além dos acontecimentos mais recentes no cenário regional e internacional.

Abdullah bin Zayed reafirmou o compromisso dos Emirados de fortalecer suas parcerias internacionais e ampliar formas de cooperação construtiva e produtiva que contribuam para o desenvolvimento sustentável, a segurança, a estabilidade e a prosperidade econômica.

Os encontros abordaram também os preparativos para a Conferência das Nações Unidas sobre a Água de 2026, que os Emirados organizarão em parceria com o Senegal de 8 a 10 de dezembro. As conversas destacaram a importância da cooperação internacional e de esforços conjuntos para enfrentar os desafios relacionados à água e apoiar a gestão sustentável dos recursos hídricos.

Abdullah bin Zayed também conversou com Tom Fletcher, subsecretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários e coordenador de Ajuda de Emergência. Eles trataram da situação regional e internacional, da cooperação e coordenação na área humanitária e dos esforços internacionais para fortalecer a resposta a crises e reduzir seus impactos.

A ministra de Estado para Cooperação Internacional, Reem bint Ebrahim Al Hashimy; a ministra de Estado Lana Nusseibeh; o ministro de Estado Saeed Al Hajeri; e o representante permanente dos Emirados nas Nações Unidas, Mohamed Abushahab, acompanharam Abdullah bin Zayed nas reuniões.