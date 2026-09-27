Ministro do Comércio Exterior dos Emirados discute expansão de comércio e investimentos em Nova York

NOVA YORK, 27 de setembro de 2026 (WAM) — O ministro do Comércio Exterior dos Emirados Árabes Unidos, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, encerrou uma série de compromissos de alto nível em Nova York voltados à ampliação do comércio, dos investimentos e da cooperação econômica internacional, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas.

Ao longo da semana, Al Zeyoudi participou de reuniões ministeriais, mesas-redondas com investidores e encontros com representantes empresariais. As discussões abordaram a expansão dos fluxos de comércio e investimento, o desenvolvimento sustentável, a inovação digital e o fortalecimento das relações econômicas com parceiros internacionais.

“A participação ativa dos Emirados na 81ª sessão da Assembleia Geral da ONU reforça o compromisso do país em desempenhar um papel importante no apoio ao crescimento e à prosperidade da economia global”, afirmou Al Zeyoudi.

Segundo o ministro, a construção de parcerias e uma maior integração entre os países podem ampliar os fluxos de comércio e investimento, acelerar a inovação e abrir novas oportunidades de crescimento sustentável para economias e empresas.

A mobilização de investimentos e o financiamento ao desenvolvimento estiveram entre os principais temas da agenda. Al Zeyoudi participou de uma mesa-redonda com o BCIU, de um almoço de trabalho com parceiros do Escritório de Assuntos de Desenvolvimento (ODA, na sigla em inglês) e da mesa-redonda “Investimento para o desenvolvimento: mobilizando capital para o desenvolvimento sustentável”, organizada pelo Ministério do Comércio Exterior em colaboração com o ODA da Corte Presidencial.

O ministro também participou de um painel do Conselho de Investimentos dos Emirados Árabes Unidos, no qual foram discutidas formas de ampliar as oportunidades de investimento e fortalecer a cooperação entre os setores público e privado para apoiar o desenvolvimento econômico de longo prazo.

Em Nova York, Al Zeyoudi conversou ainda com Suphajee Suthumpun, do Ministério do Comércio da Tailândia; Rogers Espinoza, ministro do Comércio Exterior e Turismo do Peru; e Pablo Quirno, ministro do Comércio Internacional da Argentina.

As conversas trataram de formas de aprofundar as relações econômicas, ampliar o comércio e os investimentos bilaterais e identificar oportunidades de cooperação em setores estratégicos.

A agenda incluiu ainda eventos promovidos pelo Conselho Empresarial Emirados Árabes Unidos–Estados Unidos, pelo Conselho Europeu para Assuntos da África e do Oriente Médio e pela iniciativa Invista em Bangladesh.

Os encontros permitiram ampliar o diálogo com empresários, formuladores de políticas públicas e investidores, além de apresentar o ambiente de investimentos dos Emirados e a expansão de suas parcerias econômicas internacionais.

A participação de Al Zeyoudi nos eventos realizados durante a Assembleia Geral refletiu o interesse dos Emirados em ampliar as relações internacionais de comércio e investimento, com foco em inovação, parcerias entre os setores público e privado e desenvolvimento econômico sustentável.

A Assembleia Geral da ONU também funciona como espaço de diálogo entre governos e representantes empresariais sobre respostas aos desafios globais e oportunidades de comércio, investimento e crescimento compartilhado.