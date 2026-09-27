Três comboios dos Emirados levam 458 toneladas de ajuda a Gaza

ABU DHABI, 27 de setembro de 2026 (WAM) — Três comboios humanitários dos Emirados Árabes Unidos entraram nesta semana na Faixa de Gaza com 28 caminhões e 458 toneladas de ajuda, como parte da Operação “Chivalrous Knight 3” e dos esforços do país para apoiar a população palestina e atender a suas necessidades básicas.

Os comboios transportaram alimentos, itens para abrigo e materiais destinados à cozinha central, reforçando a resposta humanitária e contribuindo para aliviar o sofrimento da população palestina.

Com as novas entregas, o número de caminhões que entraram na Faixa de Gaza desde o início da operação chegou a 14.341, com um total de 136.891 toneladas de ajuda humanitária.

A equipe da operação continua preparando comboios no Centro Logístico de Ajuda Humanitária dos Emirados, em Al Arish. O trabalho inclui o recebimento, a triagem e a preparação dos donativos antes do envio à Faixa de Gaza, para manter o fluxo de ajuda e fazê-la chegar a quem precisa.