Delegação dos Emirados intensifica agenda de alto nível em Nova York durante Assembleia Geral

NOVA YORK, 27 de setembro de 2026 (WAM) — A delegação dos Emirados Árabes Unidos participou de uma série de reuniões de alto nível no terceiro dia da 81ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York.

O ministro da Indústria e Tecnologia Avançada, Sultan Al Jaber, se reuniu com o presidente da Finlândia, Alexander Stubb. Os dois discutiram formas de fortalecer as relações bilaterais e ampliar a cooperação em áreas como energia, fontes renováveis e tecnologia avançada.

O ministro do Comércio Exterior, Thani Al Zeyoudi, participou do 8º European Corporate Council on Africa and the Middle East (ECAM Council), realizado sob o tema “Moldando a nova ordem global: África, Oriente Médio e a arquitetura do amanhã”.

Durante o encontro, Al Zeyoudi destacou a importância de fortalecer parcerias econômicas estratégicas entre a África e o Oriente Médio para consolidar as bases de uma economia global mais resiliente.

O ministro também participou de um evento promovido pelo Conselho Empresarial EUA-Emirados Árabes Unidos, no qual conversou com líderes empresariais sobre a solidez e o futuro da parceria econômica entre os Emirados e os Estados Unidos.

O ministro da Saúde e Prevenção, Ahmed Al Sayegh, e a ministra adjunta para Saúde e Ciências da Vida, Maha Barakat, conversaram com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, sobre prioridades globais de saúde e a parceria dos Emirados com a organização.

Al Sayegh e Barakat também participaram do diálogo de alto nível Futuro da Saúde: redesenhando os sistemas de saúde para predição, prevenção e saúde populacional. Na ocasião, os Emirados reafirmaram o compromisso de desenvolver sistemas de saúde que avancem do tratamento para a prevenção, com o uso de dados, tecnologia e parcerias internacionais para melhorar os resultados para as populações.

Al Sayegh, o ministro de Estado Saeed Al Hajeri e Barakat também copresidiram uma mesa-redonda sobre ciências da vida e indústria farmacêutica, que reuniu representantes de governos e empresas para ampliar a cooperação bilateral em inovação na área da saúde e desenvolvimento farmacêutico.

A ministra de Mudanças Climáticas e Meio Ambiente, Amna Al Dahak, discursou na reunião plenária de alto nível sobre as ameaças existenciais provocadas pela elevação do nível do mar, convocada pelo presidente da 81ª sessão da Assembleia Geral, Khalilur Rahman, ministro das Relações Exteriores de Bangladesh.

Na reunião, os Emirados reafirmaram sua solidariedade aos países mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas e o compromisso com uma ação coletiva urgente para enfrentar o problema.

O ministro de Estado Khalifa Shaheen Al Marar participou da sessão ministerial de alto nível da Aliança Global para a Implementação da Solução de Dois Estados, organizada pela Arábia Saudita, União Europeia e Noruega, juntamente com integrantes do grupo de contato ministerial da Liga Árabe e da Organização para a Cooperação Islâmica (OCI) sobre Gaza.

Al Marar reafirmou o apoio dos Emirados a uma paz justa e duradoura no Oriente Médio e o compromisso do país de trabalhar com parceiros regionais e internacionais para implementar integralmente o Plano Abrangente para Encerrar o Conflito em Gaza, endossado pela Resolução 2803 do Conselho de Segurança da ONU.

Em separado, Al Marar participou da Reunião Anual de Coordenação Ministerial da OCI, realizada à margem da Semana de Alto Nível para coordenar posições e avançar em prioridades comuns entre os Estados-membros da organização.

O ministro também participou da reunião ministerial do Comitê de Ligação Ad Hoc (AHLC). Nos dois encontros, reafirmou o compromisso dos Emirados com a cooperação multilateral e destacou a importância de uma atuação conjunta diante dos desafios enfrentados pelo Oriente Médio e pela comunidade internacional.

O ministro de Estado Saeed Al Hajeri participou ainda da recepção da Semana de Alto Nível do Fórum Anual dos Pequenos Estados (FOSS), promovida pelo ministro das Relações Exteriores de Singapura, Vivian Balakrishnan. Na ocasião, os Emirados reafirmaram sua solidariedade aos integrantes do fórum e seu compromisso com um multilateralismo inclusivo.