Ouro e outros metais preciosos recuam

CAPITAIS, 28 de setembro de 2026 (WAM) — O ouro caiu mais de 2% nesta segunda-feira (28), com a alta do petróleo aumentando as preocupações com a inflação e reforçando as expectativas de novos aumentos de juros pelo Federal Reserve (Fed).

O ouro à vista recuou 2,1%, para US$ 4.198,10 por onça-troy, às 3h57 GMT. Os contratos futuros nos Estados Unidos também perderam 2,1%, para US$ 4.231.

Entre os demais metais preciosos, a prata à vista perdeu 3,4%, para US$ 62,08 por onça-troy; a platina recuou 2,7%, para US$ 1.730,78; e o paládio caiu 2,8%, para US$ 1.231,46.