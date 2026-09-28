Equipe dos Emirados mantém operações humanitárias no Nepal

KATMANDU, 28 de setembro de 2026 (WAM) — A equipe de ajuda humanitária dos Emirados Árabes Unidos manteve suas operações no Nepal, com a distribuição de alimentos e outros itens de assistência a famílias e comunidades afetadas e o avanço de projetos de recuperação inicial voltados às necessidades básicas e à retomada da vida cotidiana.

O chefe da equipe dos Emirados no Nepal, Ahmed Al Mansouri, afirmou que a atuação do país vai além da ajuda alimentar emergencial e inclui o apoio à fase inicial de recuperação, com a avaliação e a implementação de projetos definidos de acordo com as prioridades e as necessidades das áreas afetadas.

Segundo Al Mansouri, as ações buscam restabelecer serviços essenciais e ajudar as comunidades a retomar a normalidade, em coordenação com as autoridades nepalesas, além de contribuir para aliviar a difícil situação humanitária no país.

A autoridade disse ainda que essas iniciativas refletem a atuação de longa data dos Emirados em apoio a populações e comunidades atingidas por crises e desastres e a continuidade de seu trabalho humanitário de assistência a pessoas necessitadas em diferentes partes do mundo.