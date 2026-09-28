Fundação de Arte de Sharjah divulga programação da Bienal e datas do March Meeting 2027

SHARJAH, 28 de setembro de 2026 (WAM) — A Fundação de Arte de Sharjah anunciou a programação de abertura da 17ª edição da Bienal de Sharjah, que será realizada de 21 de janeiro a 13 de junho de 2027 em 11 espaços do emirado, além das datas da 18ª edição do March Meeting, marcada para 19 a 21 de março de 2027.
Com curadoria de Angela Harutyunyan e Paula Nascimento e sob o tema “O que resta permanece inquieto”, a Bienal de Sharjah 17 reunirá 109 participantes.
A programação de abertura, de 21 a 24 de janeiro, será realizada em Sharjah, Al Dhaid, Kalba e Khorfakkan e incluirá visitas às exposições, performances, atividades artísticas e culturais e exibições de filmes.
Entre os destaques está uma intervenção de Ângela Ferreira em um cinema da década de 1970, que explora a circulação da arquitetura entre diferentes geografias e histórias pós-coloniais. Cynthia Zaven apresentará uma performance que recupera uma tradição de cantos do mar historicamente interpretados por mulheres no Golfo Arábico.
Christian Salablanca Díaz apresentará uma instalação formada por esculturas que produzem sons, enquanto Jessica Ekomane e Ntshepe Tsekere Bopape farão performances sonoras em diferentes paisagens de Sharjah.
A semana de abertura será encerrada com Present Uneven, programa de filmes com curadoria de Angela Harutyunyan e Tevž Logar que reúne obras em vídeo sobre como aspirações do passado e imaginários políticos persistem, se transformam e reaparecem em contextos contemporâneos.
Em Sharjah, a Bienal ocupará Arts Square, Calligraphy Square, Al Mureijah Square, Photography Gallery, The Flying Saucer e o Museu da Civilização Islâmica de Sharjah.
Em Al Dhaid, as atividades serão realizadas no Al Dhaid Art Centre, Arts Palace e Farm. A Kalba Ice Factory receberá a programação em Kalba, enquanto Khorfakkan Hall e Khorfakkan Cinema sediarão as atividades em Khorfakkan.
O March Meeting 2027 incluirá sessões de debate que aprofundarão o conceito curatorial e as questões artísticas da Bienal, além de performances encomendadas a artistas participantes.
Victor Gama apresentará uma performance multimídia solo sobre o legado de Augusto Zita N’Gonguenho, combinando material manuscrito, polirritmos da África Austral, música eletrônica e composição contemporânea.
Wendy Morris apresentará, ao entardecer, uma procissão até o quebra-mar, acompanhada por um lamento ao Golfo Arábico, enquanto Hassan Khan interpretará canções recentes e faixas de hip-hop inspiradas nas transformações e turbulências contemporâneas.
A programação dos três dias do March Meeting incluirá visitas noturnas à Bienal. Em 18 de março, será oferecido também um passeio gratuito de ônibus pelas regiões central e leste.
A Bienal de Sharjah 17 explora os efeitos persistentes de histórias não resolvidas e de projetos de modernidade do passado sobre o presente, por meio de abordagens artísticas que investigam as relações entre tempo, lugar e memória.
A seção com curadoria de Harutyunyan reúne 55 participantes para investigar os legados da modernidade socialista, da modernização e das lutas anticoloniais, enquanto a de Nascimento reúne 54 participantes que tomam a infraestrutura como método para explorar questões de lugar, memória, silenciamento cultural e opressão.