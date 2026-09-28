Presidente dos Emirados recebe ministro das Relações Exteriores da Turquia

ABU DHABI, 28 de setembro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta segunda-feira (28) o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan.

Durante o encontro, Fidan transmitiu a Mohamed bin Zayed as saudações do presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, e seus votos de contínua prosperidade e progresso aos Emirados. O líder dos Emirados pediu ao ministro que retribuísse as saudações a Erdoğan e transmitisse seus votos de prosperidade e desenvolvimento à Turquia.

Mohamed bin Zayed e Fidan discutiram áreas de cooperação entre os dois países e formas de fortalecer ainda mais as relações bilaterais, em benefício dos interesses comuns.

A reunião também abordou questões regionais e internacionais de interesse comum, com foco na situação no Oriente Médio e nos esforços em curso para promover a segurança, a estabilidade e uma paz duradoura na região.

O príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o representante do governante na região de Al Dhafra, xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan; o vice-primeiro-ministro e ministro do Interior, tenente-general xeique Saif bin Zayed Al Nahyan; o presidente do conselho de administração da Autoridade Zayed para Pessoas com Determinação, xeique Khalid bin Zayed Al Nahyan; o vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o ministro da Tolerância e Coexistência, xeique Nahyan bin Mubarak Al Nahyan; além de outros xeiques e autoridades, participaram da reunião.