Mansour bin Zayed e chanceler turco discutem parceria estratégica

ABU DHABI, 28 de setembro de 2026 (WAM) — O vice-presidente e vice-primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta segunda-feira (28), em Abu Dhabi, o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan.

Durante o encontro, os dois discutiram as relações bilaterais e a parceria estratégica entre os Emirados e a Turquia, além de formas de fortalecer e ampliar a cooperação em diferentes áreas, em benefício dos interesses comuns dos dois países e de seus povos.

Mansour bin Zayed e Fidan também trocaram opiniões sobre questões regionais e internacionais de interesse comum e discutiram os esforços para promover o desenvolvimento e a estabilidade e ampliar as oportunidades de cooperação em benefício da região e de sua prosperidade.